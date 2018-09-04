К берегам Японии приблизились 28 российских кораблей

Проливом Лаперуза, разделяющим острова Хоккайдо и Сахалин, прошли 28 кораблей российского Тихоокеанского флота РФ – самая большая группа российских кораблей со времен «холодной войны», которая выполняла подобный маневр.

Об этом заявило Министерство обороны Японии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Kyodo.

В эскадру входили корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда различного назначения. Они пересекали пролив с вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября в 210 км от северного побережья японского острова Хоккайдо.

В ведомстве отметили, что корабли не совершали никаких враждебных действий и не нарушали японские территориальные воды.

«Поскольку мы не можем сказать определенные вещи о цели, мы будем воздерживаться от этого», – отметили в Минобороны Японии.

Россия проведет 1-8 сентября учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов.

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