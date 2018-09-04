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вторник, 4 сентября, 2018, 23:44 Общество
К 85-й годовщине Голодомора в сети выложили интерактивную карту мира «Зажги свечу памяти»

На веб-странице «85-я годовщина Голодомора», разработанной Украинским институтом национальной памяти, размещена интерактивная карта мира «Зажги свечу памяти».

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти в Facebook - информирует Укринформ.

«На карте символической свечой маркируются страны мира, где состоялась Международная акция чествования памяти жертв Великого голода. Сейчас свечи памяти зажглись в Украине, Турции и Иордании. Для украинского народа важным сегодня вопросом является всемирное признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом», – говорится в сообщении.

Международная акция «Зажги свечу памяти», посвященная 85-й годовщине Голодомора, призвана объединить украинцев всего мира и иностранных граждан ради памяти об одном из величайших преступлений в истории человечества ХХ века.

 
Голодоморновости Украины
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2018-09-05 03:00 :06