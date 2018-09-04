Гройсман назвал неизбежным изменение цены на газ для населения

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал неизбежным изменение цены на газ для населения.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

«Моя задача при неизбежности изменения цены – проработать все механизмы дополнительной социальной защиты», – сказал премьер-министр.

При этом глава правительства еще раз напомнил, что повышение цены на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша, который поможет стабилизировать состояние экономики.

Также он указал на то, что дискуссия по поводу повышения цены на газ для населения ведется уже около года, и в сентябре он планирует ее завершить.

«Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чем дискуссия. И поэтому мы ее ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже в сентябре», – заявил Гройсман.

Миссия МВФ приедет с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита будет принято решение о выделении транша.

Ключевым условием для получения транша от МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночных. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к такому шагу.

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