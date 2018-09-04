Газпром в Финляндии начал строить «Северный поток-2»

Дочерняя компания Газпрома Nord Stream 2 начинает строительство финского участка газопровода «Северный поток-2», который будет пролегать по дну Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на комментарий главы российской компании российским журналистам.

Как отмечается, для строительства будет использовано судно Solitaire, специализирующееся на прокладке труб. Оно уже прибыло в морской порт столицы Финляндии.

После окончания работ в финской экономической зоне, трубопровод начнут прокладывать в экономической зоне России.

Справка IA ZIK.

31 января 2018-го Германия разрешила проложить «Северный поток-2» на своей территории, а 27 марта разрешила строительство.

3 мая в Германии начали строить наземную часть «Северного потока-2», несмотря на отсутствие всех разрешений от стран, через которые будет пролегать газопровод. 25 июля там начались работы по прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря.

Также Финляндия и Швеция разрешили строительство газопровода «Северный поток-2» в своих экономических зонах.

Единственной страной, которая еще не дала разрешение на строительство «Северного потока-2» является Дания.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не может отказаться от энергетического сотрудничества с Россией.

Накануне сообщалось, что в Конгрессе США зарегистрировали законопроект о введении санкций за строительство российского газопровода «Северный поток-2».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.