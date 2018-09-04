ФСБ задержала украинское судно в Черном море

Представители ФСБ задержали украинское судно с четырьмя гражданами Украины в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Автономной Республике Крым.

«К ГУНП в АР Крым и г. Севастополе поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления ГНС Украины о задержании 28.08.2018 года представителями «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна «ЯОД 2105» и членов его команды. Четверо украинских рыбаков удерживаются на погранзаставе г. Севастополя по настоящее время», – говорится в сообщении.

По этим фактам полиция открыла два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных производств.

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