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вторник, 4 сентября, 2018, 11:20 События
ФСБ задержала украинское судно в Черном море

Представители ФСБ задержали украинское судно с четырьмя гражданами Украины в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Автономной Республике Крым.

«К ГУНП в АР Крым и г. Севастополе поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления ГНС Украины о задержании 28.08.2018 года представителями «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна «ЯОД 2105» и членов его команды. Четверо украинских рыбаков удерживаются на погранзаставе г. Севастополя по настоящее время», – говорится в сообщении.

По этим фактам полиция открыла два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных производств.

 
РоссияУкраинаФСБинцидентновости Украины
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2018-09-04 13:47 :27