Эксперты ОЗХО подтвердили версию Британии о применении «Новичка» в Эймсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) подтвердила оценку Британии о том, что во время атаки в Эймсбери был применен нервный агент «Новичок» такого же типа, что и во время атаки против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании, передает «Европейская правда».

«Независимый отчет ОЗХЗ сегодня подтвердил оценку Соединенного Королевства, по которой было идентифицировано химическое вещество из-за которого погибла в Эймсбери 8 июля Дон Стерджесс. Это был нервный агент «Новичок» такого же типа, который использовался во время попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей ранее этого года», – говорится в сообщении.

Эксперты ОЗХЗ дважды посетили Британию для сбора образцов после нападений в Солсбери и Эймсбери.

«Безрассудство российского государства в завозе нервного агента в Британию и полное игнорирование безопасности граждан является ужасным и безответственным», – сказал глава МИД Британии Джереми Хант.

«Это еще одно напоминание о важности того, чтобы международное сообщество совместно поддерживало глобальный запрет на использование химического оружия всех видов, и обеспечивало соблюдение международного порядка, чтобы мы могли защищать наших граждан», – добавил он.

Как отмечается в сообщении, британская полиция продолжает расследование случаев отравления в Эймсбери и Солсбери.

Напомним, 30 июня в больницу города Эймсбери доставили 45-летнего Чарли Роули и его сожительницу, 44-летнюю Дон Стерджесс. Они были отравлены тем же веществом, от которого пострадали экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь, и были найдены 4 марта без сознания в британском городе Солсбери.

8 июля стало известно, что Стерджесс умерла, а Роули через несколько дней пришел в себя.

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