Эксперт назвал главную интригу президентской гонки

Предстоящие выборы Президента будут отличаться от всех предыдущих тем, что на предыдущих президентских выборах, начиная с 1994 года, были явные фавориты.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сказал научный директор Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива Алексей Гарань.

Гость программы, отвечая на вопрос, можно ли сейчас определить, кто из кандидатов на президентский пост может пройти ко второму туру, отметил, что большое количество украинцев еще не определилось. Меж тем у каждого из кандидатов от 40 до 50% сторонников могут изменить свое мнение. Кроме того, подчеркнул Алексей Гарань, до сих пор не известно, каким будет окончательный список кандидатов.

«Окончательный список, я думаю, будет, когда начнется регистрация кандидатов», – отметил Алексей Гарань и добавил, что тогда и результаты опросов будут выглядеть по-другому.

Гость программы отметил, что предстоящие выборы Президента будут отличаться от всех предыдущих тем, что на предыдущих президентских выборах, начиная с 1994 года, были явные фавориты.

«Были по крайней мере два кандидата, о которых было известно, что они проходят во второй тур, а сейчас мы этого не знаем. Скорее всего, если нынешняя ситуация сохранится, если не будет каких форс-мажоров, то Тимошенко будет во втором туре. А интрига в том, кто выходит во второй тур в тандеме с Тимошенко, потому что мы видим, что здесь очень большая плотность кандидатов», – отметил Алексей Гарань.

Эксперт также указал на существенную разницу между выборами в Украине и России.

«Чем украинские выборы отличаются от российских – это тем, что они действительно имеют значение. В России выборы не имеют значения», – отметил Алексей Гарань и добавил, что в Украине результат действительно зависит от воли избирателя, ведь можно «вбросить» много денег в «медиа-раскрутку», дискредитацию кандидата, а результата все равно не будет.

Напомним, как свидетельствуют данные опроса Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, проведенные в августе этого года, 17,8% респондентов, которые намерены участвовать в выборах Президента, готовы голосовать за Юлию Тимошенко. Далее идут Анатолий Гриценко – 8,4%, Петр Порошенко – 7,9%, Вадим Рабинович – 6,7%, Юрий Бойко – 6,4%, Владимир Зеленский – 6,1%, Олег Ляшко – 5,8%, Святослав Вакарчук – 5,6%. 15,5% опрошенных затруднились ответить.

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