Что может измениться при приеме абитуриентов в вузы в 2019-м: 10 предложений МОН

Министерство образования разместило для общественного обсуждения проект Условий приема в учреждения высшего образования на 2019 год. Предложения будут принимать в течение двух недель.

В представленном проекте можно выделить 10 основных изменений и новаций.

Так, предполагается, что в следующем году для поступления в вузы будут принимать сертификаты ВНО 2018 и 2019 годов по всем предметам. Подать также можно будет сертификаты ВНО за 2017 год, однако кроме оценок из иностранных языков – английского, французского, немецкого и испанского.

Запланировано внести изменения в сроки вступительной кампании, основная часть которой должна стать короче. В частности, на бакалавра регистрация электронных кабинетов начнется за 9 дней до начала подачи заявлений – 1 июля, а сам прием заявлений и документов на бюджет будет проходить с 10 до 22 июля. (Общее сокращение – 3 дня по сравнению с 2018-м). В то же время возможность регистрации электронных кабинетов будет открыта до 30 августа, чтобы через них могли подать заявления поступающие на заочную форму обучения на контракт.

Чтобы убрать возможную коррупционную составляющую во время творческих конкурсов, МОН предлагает проводить их к основной сессии ВНО, а именно: с 16 марта до 15 мая. Это устранит риск зависимости вузами результатов творческих конкурсов от оценок ЗНО. Одновременно будет предусмотрена дополнительная сессия творческих конкурсов с 1 до 22 июля, но только на контрактные места. Учреждения высшего образования также должны будут предварительно согласовывать график проведения конкурсов с МОН. Таким образом будет убрано дублирование дней проведения конкурса по одной и той же специальности в разных ВНО.

Со следующего года заработает механизм первоочередного зачисления поступающих в медицинские и педагогические вузы, которые захотят работать в селах. Речь идет о поступающих на специальности отраслей знаний 01 «Образование/Педагогика» и 22 «здравоохранение», которые заключат соглашение об отработке не менее 3 лет в селе или поселке городского типа. Соответствующая новация была предусмотрена решением правительства.

Планируется также расширить практику установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особенно высоким уровнем общественной ответственности. Так, в этом году абитуриентам нужно было иметь не менее 150 баллов из второго и третьего конкурсных предметов (биологии и химии или математике), чтобы принять участие в отборе на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия». На 2019-й заложено 150 минимальных баллов с первого и второго конкурсных предметов на специальности отрасли знаний «Право», «Публичное управление и администрирование» и «Международные отношения», а также со второго и третьего конкурсных предметов – на специальность «Фармация, промышленная фармация».

Новация этого года – фиксированный перечень конкурсных предметов для поступления после 11 классов на бакалавра – предлагается оставить и на вступление 2019-го. Напоминаем, что фиксированными были два конкурсных предмета, а третий, абитуриент мог выбрать из двух альтернативных вариантов. В следующем году эта схема тоже будет действовать, однако будут изменены перечни предметов для определенных специальностей. К примеру, расширено применение сертификатов ВНО по математики и физики, чтобы повысить популярность изучения этих предметов среди школьников.

Относительно льгот важным изменением будет их распространение для участников боевых действий не только на участников АТО/ООС, но и на всех абитуриентов этой категории.

Для поступления в магистратуру будет увеличен перечень специальностей, на которые надо будет сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО. В частности, планируется добавить специальности «Музееведение, памятниковедение», «Менеджмент социокультурной деятельности», «Информационное, библиотечное и архивное дело», а также все специальности отрасли знаний «Богословие», «Социальные и поведенческие науки», «Управление и администрирование», «Информационные технологии «Публичное управление и администрирование».

Впервые в этом году предполагается набор абитуриентов на младшего бакалавра, за двумя сертификатами ВНО. Однако чтобы защитить бюджетные места на младшего специалиста, по которому последний набор в системе высшего образования будет именно 2019 года, вступление на младшего бакалавра в следующем году будет только на небюджетные конкурсные предложения.

Другая из главных новаций – для поступления на бакалавра на основе младшего специалиста по специальности «Экономика» и специальностям отрасли знаний «Управление и администрирование» надо будет подавать сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе. А для поступления на базе младшего специалиста на бакалавра или магистра медицинского направления обязательным будет сертификат о сдаче Лицензионного интегрированного экзамена Крок М.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.