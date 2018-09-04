Чорновил: Никогда так не врут, как после войны, рыбалки и перед выборами

Несмотря на то, что за законопроект про Избирательный кодекс проголосовали в первом чтении, он нуждается в доработке. Ведь сейчас он имеет минимум десяток пробелов, которые позволят властям манипулировать.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил политолог Тарас Чорновил.

«Обещать – не значит жениться. Это старое, хорошо известное правило действует и в политике. Никогда так не врут, как после войны, рыбалки и перед выборами. Это стандартная норма, которая является абсолютно закономерной», – убежден эксперт.

К тому же, недавно обществу обещали снять депутатскую неприкосновенность, напоминает политолог.

«Были обязательства и относительно открытых списков, но многие политики хотели наоборот сосредоточить власть, получить возможность контролировать избирательные списки. Даже их ревизовать после выборов, для того, чтобы влиять на самих избирателей», – подчеркивает Чорновил.

Он замечает, что сейчас происходит противостояние между гражданским обществом и некоторыми политическими силами.

«Очень часто в середине политических сил проходит раскол относительно избирательного законодательства. Между партийной составляющей и мажоритарщиками, между группами и фракциями», – объясняет эксперт.

Вместе с тем, общество, по мнению политолога, может их дожать, ведь оно является субъективной частью системы.

«Впрочем, объективная часть беспокоит меня несколько больше... Думаю, что депутатскую неприкосновенностью все таки снимут. Вероятно, депутатов заставят проголосовать, несмотря на всю истерику», – говорит Тарас Чорновил.

Проект Избирательного кодекса, за который проголосовали в первом чтении, имеет пробелы и минимум десять лазеек, отмечает политолог.

«Я до сих пор читаю законопроекты, хоть давно не является депутатом. Поэтому в проекте Избирательного кодекса, за который проголосовали в первом чтении, меня кон-что заинтересовало. В общих положениях и той части, которая касается выборов в парламент, нет гарантий открытых списков. Сохраняется примерно десять-двенадцать возможностей провести тех кандидатов, которых хочет власть. К тому же, лоббировать свои интересы смогут те, кто имеет много денег. Поэтому первоначальная редакция не давала никаких гарантий и была плохой, впрочем, во второй обещали эти моменты исправить», – добавляет политолог.

Напомним, вчера председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что планы девятой сессии парламента – это ЦИК, Избирательный кодекс и изменения к Конституции.

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