Через неделю работу «Крымского титана» полностью прекратят, – директор предприятия

Работа «Крымского Титана», расположенного в анекирсованном Россией Крыма, будет полностью прекращена через неделю.

Об этом заявил директор завода Андрей Акулов, сообщает издание «Крым.Реалии».

По словам Акулова, приостановить деятельность завода за день не возможно.

«Приостанавливаем деятельность предприятия, но сделать это за один день не возможно, поэтому приостановление будет осуществлена в течение недели. Через неделю ни одна труба не будет дымить, я уверяю всех жителей нашего города (Армянская, – ред.). Процесс начался со вчерашнего дня», – заявил он.

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