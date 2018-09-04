Боевики уже шесть раз прицельно обстреляли Донецкое направление, – штаб ООС

С начала этих суток, 4 сентября, боевики российско-оккупационных войск осуществили шесть обстрелов позиций Объединенных сил.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, пишет «Укринформ».

«С начала этих суток зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Все они произошли на Донецком направлении. Оккупанты осуществляли огневые провокации в сторону подразделений Объединенных сил преимущественно из крупнокалиберных пулеметов вблизи н.п. Гнутове, Красногоровка, Широкино и Лебединское. С начала текущих суток боевых потерь среди украинских военных нет», – отметил он.

Спикер уточнил, что за прошедшие сутки, 3 сентября, враг провел 20 прицельных обстрелов.

«Вследствие боевых действий в течение минувших суток двое защитников Украины получили ранения. Их доставили в военных мобильных госпиталей, где они получают необходимую квалифицированную помощь. Состояние здоровья военных удовлетворительное», – добавил Гуцуляк.

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