Архиепископ Климент: Слова российского омбудсмена, что никто не просил свидания с Сенцовим – ложь

Уполномоченный по правам человека в российском Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак сообщил недостоверную информацию, заявив, что к нему «никто не обращался» по поводу разрешения о свидании с украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого удерживают в российской колонии города Лабытнанги.

Об этом рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, сообщает «Крым.Реалии».

По его словам, архиепископ по телефону говорил Анатолию Саку о своем желании посетить Сенцова и напомнил, что голодающий режиссер писал заявление, в котором выражал желание встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским УПЦ КП.

«Недели три назад он (уполномоченный по правам человека в российском Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак – КР) был в Крыму. Я ему позвонил по мобильному телефону с просьбой встретиться. Он мне сказал, что из Крыма уже выехал и находится в Тюмени. Я сказал, что хотел бы обсудить с ним один вопрос. Он говорит: «По Олегу Сенцову?». Я говорю: «Да, хотел бы обсудить вопрос относительно допуска в колонию...» Я сказал, что направил письмо Москальковой и в управление УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, руководству», – рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

«На что он мне сказал, что он не решает вопросы допуска на встречу к Сенцову, и если я хочу получить допуск, то должен обратиться непосредственно в ФСИН в Москве. Его заявление, что к нему никто не обращался, выглядит, по меньшей мере, как ложь», – подчеркнул архиепископ Климент.

Напомним, чуть более половины россиян знают о ситуации, связанной с голодовкой осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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