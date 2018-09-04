70-тысячный город Смела уже вторые сутки находится без воды

Вторые сутки без воды находится город Смела. 70 тысяч жителей стали заложниками безводного режима вчера утром. Ни капли нет ни в школах, ни в садиках и больницах. Причиной стал местный водоканал, ведь облэнерго выключило электроснабжение за долги.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

С ведрами встретили бочку с водой медики Смелянской городской больницы. 300 пациентов без воды находятся в ней уже вторые сутки.

«Вода везде нужна, без нее никак. Когда ее нет – это катастрофа в больнице», – рассказала сотрудница городской больницы в Смеле Наталья Бугаева.

Три больницы города готовятся закрыть, а пациентов перевести в Черкассы.

«На сегодняшний день в заведениях находятся больные, но мы вынуждены их выписывать, потому что не можем придерживаться необходимых санитарных условий, а также не можем обеспечить работу пищеблока», – сказал руководитель отдела здравоохранения города Смела Николай Стуженко.

Без воды также находятся учебные заведения. Шесть тысяч учеников в тринадцати школах пришли на обучение с бутылками.

«На сегодняшний день мы полностью обеспечили детей водой. Если завтра не привезут ее, то останемся вообще без воды», – отметил директор НПК «Лидер» София Гнидая.

В учебных заведениях закрывают санузла и останавливают работу кухонь.

«По санитрным нормам, проточная вода должна быть обязательно. Мы сможем возобновить работу, когда снова подадут воду», – прокомментировала повар Светлана Бондарчук.

А для семидесяти тысяч жителей города не организовали даже подвоза воды. Аварийщики объясняют: не работают насосы в скважинах. Облэнерго выключило электроснабжение водоканала за долги, ведь сумма превысила пять миллионов гривен.

«Все платежи растут и растут гораздо быстрее, и плату за землю надо платить. Также нужно оплачивать налоги, а наши тарифы за этим не успевают», – отметил директор КП «Водгео» Владимир Овсийчук.

В облэнерго говорят, что Смелу восемь раз предупреждали о возможных отключениях, но власть имущих это не испугало, они долги не платят и после реструктуризации.

«Долг составляет пять миллионов гривен. Но мы для того, чтобы продать электорэнергию, закупаем ее на энергорынке и платим наперед свои средства. Мы понимаем, что это водоканал, есть дети, но наше предприятие, к сожалению, не имеет возможности кредитовать», – добавил директор по безопасности ПАО «Черкассыоблэнерго» Евгений Лут.

После очередных переговоров договориться таки удалось. Смелянским управленцам дали сутки, чтобы они составили реальный график реструктуризации задолженности. Зато облэнерго пообещало в ближайшее время включить электроснабжения для водоканала.

Напомним, еще в начале лета в Первомайском районе Автономной Республики Крым оккупационные власти из-за засухи объявили чрезвычайную ситуацию природного характера. Такое же распоряжение было издано для еще трех степных районов оккупированного Крыма.

Татьяна Гаврилюк, Ирина Главацкая, «Первые о главном»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.