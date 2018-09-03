Журналист объяснил, почему Захарченко убили, а не «вывезли в Аргентину»

Если России нужно спрятать свидетеля, его лучше просто «уберут». Куда-то спрятать его – это, прежде всего, дорого. А для Кремля это очень весомый аргумент.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал журналист Сергей Гармаш.

Он пошутил, что Генпрокурор Юрий Луценко, видимо, уже успел идентифицировать тело Александра Захарченко, если так поспешил закрыть уголовное дело против него.

«Понятно, что мы сейчас можем строить лишь догадки. С одной стороны, то, что гроб был закрытым и тело никому не показали, оправдано, поскольку по информации боевиков, было ранение в голову и, возможно, там повреждено лицо», – предполагает эксперт.

Также он отметил, что наблюдая за похоронами главаря «ДНР», казалось, будто скорбь его вдовы и друга Александра «Ташкента» Тимофеева довольно искренняя.

«И главный аргумент, что когда куда-то убирать Захарченко, то это все же дорого. Мне сегодня рассказывали, что им уже купили дома в Буэнос-Айресе. Но если России нужно спрятать свидетеля, то его лучше убрать. Мне кажется, что для Кремля это хороший аргумент, ведь его придется всю жизнь «пасти» и скрывать от камер», – подчеркнул Сергей Гармаш.

Поэтому он убежден, что если смотреть на этот вопрос прагматично, то Александра Захарченко все же просто «убрали».

Кроме этого он прокомментировал позицию Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о закрытии уголовного производства против экс-главаря «ДНР» несмотря на то, что военные преступления не имеют срока давности.

«Мы же знаем, что Юрий Витальевич не юрист по образованию, поэтому он может позволить себе допускать такие ошибки. Это было политическое заявление с его стороны, не более. На мой взгляд, судебное решение все равно нужно. Когда война закончится и Украина вернется в Донецк, я хочу, чтобы были причины снести памятник Захарченко и восстановить историческую справедливость на моей малой Родине», – заключает журналист.

Напомним, в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенного в центре оккупированного Донецка погиб главарь террористической «ДНР» Александр Захарченко.

Согласно заявлению Службы безопасности Украины, причиной взрыва послужили междуособые конфликты внутри самой «республики». Однако, МИД Российской Федерации лбвинило в убийстве главаря террористов «киевский режим».

Новым временным главой группировки «ДНР» назначили Дмитрия Трапезникова – бывшего пресс-секретаря донецкого футбольного клуба «Шахтер», принадлежащий Ринату Ахметову.

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