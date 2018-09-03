Журналист Бойко установил диагноз украинским политическим партиям – бизнес-клубы

Голосование на ближайших выборах будет происходить по принципу у кого красивее физиономия, больше билбордов, но никоим образом не по идеологическим показателям.

Такое мнение высказал журналист Владимир Бойко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Призывы об объединении демократических проукраинских сил я воспринимаю как кризис жанра. По моему мнению, настоящие выборы, когда украинцы могли реализовать свое избирательное право, произошли лишь в 1990 году, когда распадался Советский Союз. Безусловно, это не была реальная демократия, ведь имела место партийная квота, но люди тогда действительно себя могли реализовать, ведь не было ни билбордов, ни колоссальных избирательных фондов, а только реальная работа от двери к двери», – вспомнил Владимир Бойко.

После этого, уверен журналист, реализация избирательного права в Украине только ухудшалась, и сейчас это сделать практически не возможно.

«Это произошло из-за того, что в Украине фактически нет политических партий. Зато те группы, которые так себя называют, не имеют идеологии, а потому реально являются бизнес-клубами по интересам. Ведь я не вижу, чем отличается идеология партии Гриценко от идеологии партии Тимошенко. То есть как таковой, идеологии вообще нет, а это означает, что эти так называемые партии представляют только самих себя и не представляют ни один слой общества», – пояснил журналист.

Так что все эти группы являются частью одного политикума – верхнего слоя общества, который не имеет никакого отношения к простым украинцам. Единственная их цель – победить в борьбе за места возле Администрации Президента.

«На выборах мы увидим, что значительная часть общества просто не примет в них участие из-за своего равнодушия. И голосование будет по принципу у кого красивее физиономия, больше билбордов, но никоим образом не по идеологическим показателям», – считает Владимир Бойко.

Как сообщалось, Комитет избирателей Украины призывает запретить партиям тратить государственные средства на рекламу.

Так, на финансирование партий в 2017 году из госбюджета было выделено более 398 млн грн. Больше всего выделили «Народному фронту» – 113 млн 753,5 тыс. грн. «Блоку Петра Порошенко» – 112 млн 103,6 тыс. грн. Объединению «Самопомощь» – 56 млн 394,56 тыс. грн. «Радикальной партии Олега Ляшко» – 38 млн 257,9 тыс. грн. «Оппозиционному блоку» – 48 млн 467,7 тыс. грн. Меньше получила партия ВО «Батькивщина» – 29 млн 182,2 тыс. грн.

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