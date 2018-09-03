Закрытый аэропорт в Хельсинки возобновляет работу из-за строительства «Северного потока-2»

В аэропорту Хельсинки – Малми после многолетнего перерыва возобновляют рейсовое пассажирское сообщение в связи со строительством газопровода «Северный поток-2».

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Yle, в аэропорту на прошлой неделе приземлился вертолет немецкой компании Wiking Helikopter Service, который в ближайшие дни начнет перевозить работников на место строительства газопровода «Северный поток-2».

Последний раз регулярные пассажирские рейсы из аэропорта Малми осуществляли в 2011 году, когда датская компания Bel Air перевозила строителей «Северного потока-1» на место работы.

Часть элементов конструкций газопровода будут перевозить на место строительства через Финляндию, что принесет доход стране.

До открытия в 1952 году аэропорту Вантаа Малми был главным аэропортом не только Хельсинки, но и всей Финляндии. Сейчас его использует малая авиация и в тренировочных целях.

Будущее аэропорта до сих пор под вопросом. Срок действующего договора между городом Хельсинки и Обществом друзей аэропорта Малми, которые выступают за сохранение аэродрома, заканчивается в конце 2019 года.

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