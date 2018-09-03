Издательство «Ранок» начало размещение в открытом доступе электронных версий учебников

Издательство «Ранок» выложило в Интернет электронные версии 18 учебников для 1 класса по программе новой украинской школы (НУШ) и 25 учебников для 10 класса. У всех учебников гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины». Школьники и учителя могут бесплатно использовать электронные версии этих учебников уже с 1 сентября – с начала нового учебного года.

Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на издательство.

На официальном интернет-ресурсе издательства электронные версии учебников представлены в формате PDF. Их можно скопировать как на компьютер или планшет, так и на смартфон. Также электронные версии учебников и дополнительные материалы к ним размещены на образовательном ресурсе «Интерактивная школа».

«Мы выпускаем все учебники с дополнительными учебными материалами: бесплатными онлайн-тестами, учебными презентациями, видеороликами и тому подобное. Они также размещены на нашем ресурсе», – рассказал генеральный директор издательства «Ранок» Виктор Круглов.

В этом году по инициативе Министерства образования и науки издательство «Ранок» в сотрудничестве с компанией EdPro работало над созданием восьми электронных интерактивных учебников для 1, 5 и 10 классов. Это «Я исследую мир», «Искусство», «Математика» для 1 класса, «Введение в историю» и «Природоведение» для 5 класса и «Биология» для 10 класса.

Учебники с интерактивными тестами, учебными играми, 3D моделями, дополненной реальностью являются полноценными учебными пособиями, в которых теоретический материал подкреплен интересными мультимедийными приложениями. Это помогает учителю провести увлекательный урок, повышает мотивацию учащихся к обучению.

Сейчас созданные электронные учебники проходят процесс грифования в ІМЗО.

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