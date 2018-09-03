Визит Путина на свадьбу главы австрийского МИД навредил репутации Австрии в Украине, – посол

Приглашение президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы австрийской дипломатии Карин Кнайссль повредило репутации Австрии в Украине.

Об этом агентству APA в понедельник заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба, сообщает «Европейская правда», ссылаясь на издание Salzburger Nachrichten.

«Мои переговоры в Украине показывают, что это свадьба очень навредила репутации Австрии в Украине», – сказал Щерба.

«Как послу мне действительно очень жаль», – отметил дипломат накануне визита канцлера Австрии Себастиана Курца.

Одновременно Щерба не подтвердил, что визит Курца в Киев связан с тем, что приглашение Путина на свадьбу разозлило Украину. «Нужно спросить об этом сторону, которая инициировала визит», – сказал дипломат.

Описывая отношения между Австрией и Украиной, посол назвал оба государства «друзьями и партнерами», связанными общим прошлым и настоящим, и выразил надежду – с «будущим в общем европейском пространстве».

По словам Щербы, до августа отношения между Киевом и Веной не изменились несмотря на приход к власти ультраправой Партии свободы. «После августа – увидим», – сказал дипломат. Свадьба Карин Кнайссль состоялось 18 августа.

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