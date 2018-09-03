Вселенский Патриархат может создавать поместные церкви без Москвы, – Порошенко

Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам права на создание Поместной Церкви. И в первую очередь Украине – право на создание Поместной Соборной Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщил Петр Порошенко в Твиттере.

Напомним, 31 августа предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл посетил Стамбул, где встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Как утверждал пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря, представителю российского православия не удалось убедить Вселенского патриарха не предоставлять томос об автокефалии Украинской православной церкви.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.