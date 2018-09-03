Вратарь Никита Шевченко на правах аренды будет играть за «Карпаты»

Львовские «Карпаты» заключили арендное соглашение с донецким «Шахтером»: голкипер «горняков» Никита Шевченко отныне будет выступать за «львов».

Как сообщает Информационный центр ФК «Карпаты», продолжительность аренды – до конца года.

Справка

Никита Шевченко

• Родился 26 января 1993 года в Горловке (Донецкая область).

• Воспитанник академии донецкого «Шахтера». Выступал за молодежную команду «горняков», после чего был арендован мариупольским «Ильичевцем».

• Летом 2013 года отправился в аренду в луганскую «Зарю», где стал полноценным игроком основы и получил опыт выступлений в Лиге Европы.

• Вызывался в сборные Украины разных возрастов. В 2014 получил вызов в национальную сборную Украины.

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