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понедельник, 3 сентября, 2018, 23:18 Спорт
Вратарь Никита Шевченко на правах аренды будет играть за «Карпаты»

Львовские «Карпаты» заключили арендное соглашение с донецким «Шахтером»: голкипер «горняков» Никита Шевченко отныне будет выступать за «львов».

Как сообщает Информационный центр ФК «Карпаты», продолжительность аренды – до конца года.

Справка

Никита Шевченко

• Родился 26 января 1993 года в Горловке (Донецкая область).

• Воспитанник академии донецкого «Шахтера». Выступал за молодежную команду «горняков», после чего был арендован мариупольским «Ильичевцем».

• Летом 2013 года отправился в аренду в луганскую «Зарю», где стал полноценным игроком основы и получил опыт выступлений в Лиге Европы.

• Вызывался в сборные Украины разных возрастов. В 2014 получил вызов в национальную сборную Украины.

 
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