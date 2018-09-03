Во вторник Президент Украины встретится с канцлером Австрии

Во вторник, 4 сентября, Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«4 сентября Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом в рамках его рабочего визита в Украину. Договоренность о визите достигнута по результатам телефонного разговора Президента Украины с федеральным канцлером, которая состоялась 22 августа», – говорится в сообщении.

В АП проинформировали, что во время встречи будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и приоритеты развития отношений между Украиной и ЕС, учитывая нынешнее председательство Австрии в Совете ЕС, в том числе вопросы единства санкционной политики Евросоюза.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал начало «школьного перемирие» на Донбассе и призвал стороны соблюдать его.

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