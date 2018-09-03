Во время обыска у переводчика Гройсмана изъяли деньги и документы. Подробности

Прокурор по делу о госизмене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана рассказал, что было изъято у Станислава Ежова в ходе обысков дома и в рабочем кабинете.

Об этом прокурор заявил в зале Голосеевского суда, передает РБК-Украина.

«20.12.2017 был проведен обыск по месту регистрации Ежова. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: рабочие тетради, записные книжки и электронные накопители», – рассказал он.

По его словам, были изъяты 14 флэш-накопителей, мобильные телефоны, фотоаппараты, банковские карты, ноутбуки.

«Изъято денежных средств на сумму в 550 евро, а также конверт с 1023 долларами. Кроме того, в листе формата А4 было выявлено 5 тысяч долларов. В кладовой обнаружен сейф с документами», – добавил он.

Прокурор отметил, что в кухне был обнаружен паспорт для выезда за границу.

Во время обыска в рабочем кабинете на Грушевского Ежов добровольно выдал iPhone6, а также блокнот.

«В рабочем столе были обнаружены документы на автомобиль Vоlkswagen и ключ от него», – добавил прокурор.

Также был проведен обыск автомобиля.

Напомним, сегодня, 3 сентября, Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения Ежову, которого подозревают в государственной измене.

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