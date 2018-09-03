В Испании разбился автобус: пятеро погибших, десятки пострадавших

На севере Испании 3 сентября пассажирский автобус попал в серьезное ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, еще около 20 получили ранения.

Об этом пишет The Local Spain, – сообщает obozrevatel.

По данным издания, транспорт оператора ALSA столкнулся с опорой моста в регионе Астурия.

Среди 20 раненых оказался водитель, которому ампутировали ногу. Он, как и еще один пассажир находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 14:30 по местному времени (15:30 Киев). Судя по снимкам, опубликованным в сети, передняя часть автобуса, от удара была сильно повреждена. Причины, по которым автобус столкнулся с опорой моста, пока неизвестны.

BREAKING: At least six dead and 21 injured after bus hits viaduct in #Aviles, Spain pic.twitter.com/a4uBUmm5ma — News_Executive (@News_Executive) 3 сентября 2018 г.

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