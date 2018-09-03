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понедельник, 3 сентября, 2018, 23:03 Мир
В Испании разбился автобус: пятеро погибших, десятки пострадавших

На севере Испании 3 сентября пассажирский автобус попал в серьезное ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, еще около 20 получили ранения.

Об этом пишет The Local Spain, – сообщает obozrevatel.

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По данным издания, транспорт оператора ALSA столкнулся с опорой моста в регионе Астурия.

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Среди 20 раненых оказался водитель, которому ампутировали ногу. Он, как и еще один пассажир находятся в тяжелом состоянии.

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ДТП произошло около 14:30 по местному времени (15:30 Киев). Судя по снимкам, опубликованным в сети, передняя часть автобуса, от удара была сильно повреждена. Причины, по которым автобус столкнулся с опорой моста, пока неизвестны.

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2018-09-04 00:57 :38