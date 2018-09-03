В Украине запустили электронный чек

Государственная фискальная служба запустила пилотный проект по внедрению электронного чека (e-Receipt).
Об этом сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации, передает Новое Время.
Как говорится в сообщении, этот проект является составной частью пилотного проекта по применению новых моделей для регистрации расчетных операций и проекта Министерства Финансов Украины «Налоги – это просто».
Для фискализации расчетов предусмотрено технологическое решение, которое не требует обязательного применения традиционных регистраторов и печати бумажных чеков, и может быть установлено на любое электронное устройство. Сам фискальный чек можно будет проверить в открытой части электронного кабинета ГФС.
«Использование новейших технологий с целью фискализации операций вместо традиционных кассовых аппаратов уже давно применяются в ряде высокоразвитых европейских государств. Такое решение не только полностью соответствует духу времени, но и будет способствовать сохранению ресурсов предпринимателей на использование кассовых аппаратов», – сказала менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской бизнес Ассоциации Виктория Куликова.
Напомним, Кабмин повысил порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения регистратора расчетных операций.
13 июня, Кабмин упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций (РРО) и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.