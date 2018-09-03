В Украине запустили электронный чек

Государственная фискальная служба запустила пилотный проект по внедрению электронного чека (e-Receipt).

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации, передает Новое Время.

Как говорится в сообщении, этот проект является составной частью пилотного проекта по применению новых моделей для регистрации расчетных операций и проекта Министерства Финансов Украины «Налоги – это просто».

Для фискализации расчетов предусмотрено технологическое решение, которое не требует обязательного применения традиционных регистраторов и печати бумажных чеков, и может быть установлено на любое электронное устройство. Сам фискальный чек можно будет проверить в открытой части электронного кабинета ГФС.

«Использование новейших технологий с целью фискализации операций вместо традиционных кассовых аппаратов уже давно применяются в ряде высокоразвитых европейских государств. Такое решение не только полностью соответствует духу времени, но и будет способствовать сохранению ресурсов предпринимателей на использование кассовых аппаратов», – сказала менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской бизнес Ассоциации Виктория Куликова.

Напомним, Кабмин повысил порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения регистратора расчетных операций.

13 июня, Кабмин упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций (РРО) и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

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