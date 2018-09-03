В центре Ужгорода обрушилась стена здания

В Ужгороде в центре города обрушилось здание.

Об этом сообщает общественный активист Александр Пересоляк.

Обвалилась стена здания, рядом с которой ведется капитальное строительство. Здание расположено прямо в центре Ужгорода, на Киевской набережной.

По словам Александра в момент обвала рядом проходили люди, которые чудом не пострадали. Стена посыпалась прямо на пешеходную зону.

В центре Ужгорода обрушилась стена здания

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.