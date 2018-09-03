понедельник, 3 сентября, 2018, 17:07 Регионы
В центре Ужгорода обрушилась стена здания
В Ужгороде в центре города обрушилось здание.
Об этом сообщает общественный активист Александр Пересоляк.
Обвалилась стена здания, рядом с которой ведется капитальное строительство. Здание расположено прямо в центре Ужгорода, на Киевской набережной.
По словам Александра в момент обвала рядом проходили люди, которые чудом не пострадали. Стена посыпалась прямо на пешеходную зону.
В центре Ужгорода обрушилась стена здания
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