В Минздраве заявили, что не признают выборы нового и.о. ректора Одесского медуниверситета

Министерство здравоохранения считает незаконными выборы нового исполняющего обязанности ректора Одесского национального медуниверситета.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минздрава.

«В результате голосования простым поднятием рук, без надлежащей фиксации и мандатов, участники незаконных собраний «выразили недоверие» назначенному Минздравом Украины и.о. ректора Константину Аймедову и проголосовали за назначение на эту должность председателя профкома Юрия Сухина, что также является грубым нарушением Устава и законодательства Украины. В тот же день нарушители созвали собрание Ученого совета ОНМедУ, где под руководством Юрия Сухина был избран Валерия Запорожана председателем Ученого совета», – заявили в министерстве, отметив, что посчитают все действия Сухина на этой должности «юридически ничтожными».

Ранее МЗ сообщило о расторжении с 17 июля контракта с ректором Одесского национального медуниверситета Валерием Запорожаном из-за жалоб от народных депутатов Украины и общественных организаций, а также недопуск ректором комиссии министерства, которая прибыла в вуз с проверкой этих жалоб.

20 июля Валерий Запорожан написал пост про «силовой захват» университета, а уже 1 сентября поблагодарил коллег, которые встали на защиту университета «от безнравственности, глупости и непрофессионализма».

Как сообщалось ранее, Ульяна Супрун уволила ректора Одесского медуниверситета.

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