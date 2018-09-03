В Ливерпуле горит одна из главных достопримечательностей города Littlewoods Pools

В Ливерпуле ночью в здании Littlewoods Pools, которое является одной из главных достопримечательностей города, произошел пожар.

Об этом сообщает BBC, информирует НВ.

По данным пожарных, огонь, охвативший почти половину здания, они обнаружили по прибытию именно на крыше. На месте происшествия работает девять экипажей спасателей.

После получения сигнала в 19:52 по местному времени (21:52 по Киеву) пожарные прибыли на место происшествия уже через четыре минуты и сразу обнаружили огонь в районе крыши здания. Воспользовавшись дыхательными аппаратами спасатели вошли внутрь для борьбы с огнем, охватившим площадь в 200 метров.

На данный момент сообщений о пострадавших нет.

Как отмечается в сообщении, недавно здание было продано с планами реконструкции для создания в нем центра кино и телевизионной студии. Соглашение о реконструкции было подписано с компанией Capital & Centric.

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