В Киеве открыли самую современную школу в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новую, самую современную школу в Украине – школу №334 в Дарницком районе столицы и поздравил детей и учителей с началом учебного года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра.

«Хочу поздравить первоклассников с первым звонком. Это – праздник, который вы всегда будете помнить в вашей жизни. И поздравить каждого ученика с тем, что вы будете учиться в этой современной школе в Украине. И также поздравляю учителей и родителей: наши дети идут в лучшую школу в Украине, которая является образцом и стандартом для всех учебных заведений страны», – сказал Кличко.

В 334-й школе смогут обучаться около 1,5 тысячи детей. В здании будут размещены начальная школа и лицей «Интеллект».

«У школы есть все необходимое оборудование и техника, чтобы дети учились комфортно и получали образование европейского уровня. В частности, рабочее место учителя оборудовано компьютером, кроме обычной доски, в классах есть большие интерактивные дисплеи для просмотра видеоматериалов. Также есть специальные кабинеты для изучения иностранных языков, танцевальная студия, студия музыки и пения, 3 спортивных зала, медчасть, душевые комнаты, кабинет психолога. В начальной школе есть отдельные игровые классы и современные парты-трансформеры. Школа – энергоэффективная. Она имеет автономное отопление, которое будет осуществляться системой насосов», – отметил мэр Киева.

Также в здании установлена система «умный дом», предусматривающая автоматическое регулирование температуры помещений школы в зависимости от того, находятся ли в помещении люди и какая температура на улице. Здание имеет дополнительное утепление и энергоэффективное LED-освещение.

«Мы работаем над тем, чтобы все столичные школы были такого образца!», – подчеркнул мэр.

Так, до конца года столичные власти планируют завершить реконструкцию с пристройками еще в двух столичных школах – в Быкивне и в Голосеевском районе. Также в 2018 году городские власти запланировали открыть 8 детских садов (1 новый и 7 реконструированных). Три детсада уже открыли. Всего же за последние четыре года, отметил Кличко, в столице было построено или полностью реконструировано 7 школ и 19 детских садов.

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