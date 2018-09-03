В деле Крысина суд начнет рассмотрение с подготовительного заседания

Дарницкий районный суд Киева по делу Юрия Крысина решил начать рассмотрение дела с подготовительного заседания.
Об этом в зале суда сообщила судья Ольга Просалова, пишет РБК-Украина.
«Подготовительное заседание проходит под председательством судьи Просаловой. Все участники процесса явились на заседание. Адвокат Солодко едет», – сказала судья.
«Суд объявляет, что в этом производстве поступило соглашение от 30 августа 2018 года Чемеса и прокурора. Таким образом, 12 сентября в 12 часов назначено подготовительное заседание по делу в отношении Юрия Крысина», – отметила Просалова.
Кроме того, прокурор Юлия Малашич сообщила, что защитники Крысина подали ходатайство о рассмотрение дела с начала.
«Относительно дела Крысина... Защитниками Крысина было подано ходатайство, чтобы судебное разбирательство проходило с самого начала. Очередное судебное заседание отдельно по Крысину назначено на 12 сентября», – сказала прокурор.
Напомним, Дарницкий районный суд отклонил отвод судьи Ольги Просаловой, рассматривающей производство против «координатора титушек» Юрия Крысина.