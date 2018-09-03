В Чехии с участием военных из 19 стран начались авиаучения Ample Strike 2018

В Чехии началось военное авиаобучение Ample Strike 2018. В течение 3-14 сентября участие в них примут около 1,2 тысячи военных из 19 стран.

Об этом со ссылкой на Минобороны Чехии сообщает Корреспондент.

Целью Ample Strike 2018 является отработка взаимодействия наземных наводчиков с экипажами самолетов и вертолетов. В ходе маневров боевые машины будут взлетать с аэродромов в городах Пардубице, Часлав и Намнешть-над-Ославоу.

Непосредственно учения пройдут в районе военных зон Болетице, Бехине, Либаве и Намнешть-над-Ославоу, что расположены на территории Восточной Чехии, Северной и Южной Моравии.

Большинство полетов будут проходить с 9:00 до 23:00, ночные вылеты сведены к минимуму. При этом зарубежные авиамашины не будут иметь вооружений.

В учениях примут участие 36 самолетов и вертолетов из девяти стран. В частности, Чехия выделит один истребитель JAS-39 Gripen, четыре штурмовика L-159 АLСА и три вертолета Ми-24/35. Из Германии прилетят по два истребителя Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado, из США – бомбардировщик В-52. Все расходы по участию в учениях каждая страна оплачивает сама.

Изначально предполагался также прилет самолетов Су-22 польских ВВС, однако, как сообщил руководитель учений полковник Зденек Габриэл, их использование по техническим причинам приостановлено.

Авианаводчики составляют 28 коллективов из 18 стран. Кроме того, в учениях подключено несколько десятков резервистов чешской армии, которые будут нести охрану объектов и авиамашин.

Напомним, сегодня на Яворовском полигоне стартуют масштабные военные учения Rapid Trident-2018 – крупнейшие в Украине совместные сухопутные учения подразделений Вооруженных Сил Украины и армейских подразделений иностранных государств.

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