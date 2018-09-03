Украину посетит министр иностранных дел Норвегии, – МИД

С 4 по 6 сентября Украину посетит министр иностранных дел Норвегии Ине Сорейде.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, Сорейде проведет переговоры с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Речь пойдет об укреплении торгово-экономических отношений, привлечении норвежских инвестиций и реализацию проектов помощи правительства Норвегии реформам в Украине.

«Кроме того, министры уделят внимание углублению взаимодействия с целью противодействия угрозам в Европе, в том числе будут обсуждаться пути урегулирования конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией», – отмечает пресс-служба МИД.

Напомним, Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленных санкций ЕС против РФ, введенных из-за нарушения территориальной целостности Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.