понедельник, 3 сентября, 2018, 8:41 Экономика
Украинские ПХГ заполнены газом на 47%, – Укртрансгаз
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 сентября увеличился до 14,694 млрд куб. м.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 55,49 млн куб. м газа.
В течение суток с ПХГ Украины газ не отбирался.
При этом в данных за 1 сентября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 24,40 млн куб. м, из Венгрии – 15,42 млн куб. м, из Польши – 1,96 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма – 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.