Украинские ПХГ заполнены газом на 47%, – Укртрансгаз

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 сентября увеличился до 14,694 млрд куб. м.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 55,49 млн куб. м газа.

В течение суток с ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в данных за 1 сентября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 24,40 млн куб. м, из Венгрии – 15,42 млн куб. м, из Польши – 1,96 млн куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма – 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

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