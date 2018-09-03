Ученого Шитюка убил родственник из-за личных причин, – полиция

Известного ученого, исследователя Голодомора в Украине Николая Шитюка убил его родственник на почве личных неприязненных отношений.

Об этом сообщил т.и.о. начальника Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области Виктор Прокудин, пишет Укринформ.

«Установлено, что к совершению убийства профессора Николая Шитюка причастен 24-летний мужчина, житель Николаевского района. Он является родственником потерпевшего и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений корыстного, насильственного характера и связанных с незаконным оборотом наркотиков. Задержанный мужчина объясняет, что преступление совершил на почве конфликта, связанного с семейными отношениями личного семейного характера», – сказал Прокудин.

По его словам, квартиру, где было найдено тело, на три часа снимал сам Шитюк – это подтвердила хозяйка квартиры, где произошло убийство. С какой целью – сейчас устанавливает следствие.

С места происшествия исчезли личные вещи потерпевшего, банковские карты. Проверяется информация о похищении средств с карты потерпевшего.

Сам подозреваемый во время допроса признал, что убил человека, однако как это делал – не помнит, но говорит, что о встрече они договорились по телефону. В содеянном раскаивается.

Напомним, в субботу в Николаеве нашли убитым известного ученого, исследователя Голодомора, профессора университета имени Василия Сухомлинского Николая Шитюка.

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