«Титушка» Чемес признал вину и заключил сделку со следствием

Один из обвиняемых по делу о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года – Сергей Чемес – заключил сделку со следствием и признал себя виноватым по всем статьям, которые ему инкриминируют.

Об этом сообщает «Громадское».

«Речь идет о пособничестве в похищении, пытках майдановцев, препятствовании мирным собраниям, а также хулиганство. Чемесу грозило до 10 лет лишения свободы», – отмечает издание.

Чемеса приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Ему зачтут срок отбытый в изоляторе временного содержания. Кроме того, на него распространится так называемый закон Савченко (1 год за два).

Соответственно, в общем Чемес отбудет под стражей около 2 месяцев.

В прокуратуре рассказали, что мужчина сразу после задержания активно сотрудничал со следствием, давал изобличающие показания против других фигурантов дела «титушок».

В частности, его показания стали весомыми для установления вины Крысина, Серова, Чередника и Хачатряна.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что Чемес «непосредственно не совершал насильственных действий в отношении Иваненко и не применял оружия к Веремею, а держал его, пока не подбежали другие «титушки».

Чемес ранее не был судимым и имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей.

Заключенное соглашение обязывает его в дальнейшем сотрудничать со следствием и давать обличительные показания.

Во время заседания к Чемесу обратились потерпевшие – Светлана Коротко и Екатерина Веремий и попросили его «осознать тяжесть совершенного преступления, больше так не поступать и сотрудничать со следствием».

По данным следствия, Сергей Чемес работал в охранной фирме Юрия Крысина «Пятый регион».

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