Суд рассмотрит жалобу прокуроров по закрытию «дела Кернеса» 13 сентября

Апелляционное рассмотрение уголовного производства по жалобам прокуроров ГПУ на постановление Киевского райсуда Полтавы в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников назначено на 13 сентября.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Апелляционное рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам прокуроров отделов Генеральной прокуратуры Украины, потерпевшего Ряполова С.А. и адвоката Зелькиной Т.Е. – представителя потерпевших Кутянина А.В и Ряполова С.А.., на постановление Киевского районного суда г. Полтава от 10 августа 2018 года в отношении Кернеса Г.А., Блинника В.Д. и Смицкого Е.М. назначено на 13 час. 30 мин. 13 сентября 2018 года в помещении Апелляционного суда Полтавской области», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 августа судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов после месячного изучения дела объявил о закрытии уголовного производства в отношении Кернеса и двух его охранников в связи с неявкой прокуроров, потерпевших и их представителей на семь последних заседаний подряд без обоснованных причин.

Кернес и двое его охранников обвинялись в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Евромайдана – Сергею Ряполову и Александру Кутянину 25 января 2014 года.

16 августа 2018 года пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко заявил, что Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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