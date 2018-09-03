Суд не успел продлить меру пресечения Савченко

Шевченковский райсуд Киева не успел рассмотреть ходатайство главной военной прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей нардепа Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов и свержении государственного строя.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Суд выслушал просьбу Савченко и ее адвокатов и перенес заседание на вторник, 4 сентября, из-за окончания рабочего дня и из-за того, что, по словам Савченко, участники процесса устали.

Суд согласился сделать перерыв до вторника, с учетом того, что срок нынешнего содержания Савченко под стражей истекает 7 сентября.

Прокуроры, которые выступили за продление ареста Савченко, заявили, что в случае ее освоюождения, она может продолжить преступную деятельность, общаться с соучастниками, воздействовать на доказательства или скрыться за границу».

Вместе с тем Савченко пришли поддержать 33 сторонника. Они сказали, что готовы взять ее на поруки.

Адвокаты Савченко утверждали, что риски, о которых говорит прокуратура, нет.

Так, лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко, связи с которым называли фактором риска, погиб, отметил адвокат Андрей Левковец.

Если бы Савченко хотела сбежать, то она бы сделала это до ареста, добавил защитник.

Савченко обвинила прокуратуру в наведении ложных данных и в том, что представители обвинения называют ее виновной без решения суда.

29 августа Шевченковский райсуд Киева отказался изменить меру пресечения нардепу Надежде Савченко.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с него неприкосновенность.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и высмеять ее.

Как сообщалось ранее, ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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