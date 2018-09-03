Смоленская катастрофа: Представители Польши в России приступили к осмотру обломков самолета Качинского

Представители польской стороны и российские следователи приступили к совместному осмотру обломков самолета президента Польши Леха Качинского, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пишет «Интерфакс».

Она заявила, что следствие «тщательно проверило версию о взрыве на борту самолета и «многочисленные экспертизы, проведенные как российскими, так и польскими экспертами, показали, что следы взрывчатых веществ на останках погибших и на обломках самолета отсутствуют».

«Для специалиста, знающего законы физики и аэродинамики, будет совершенно очевидно, что с учетом имеющихся повреждений самолета никакого взрыва быть не могло», – сказала Петренко.

Начатый в понедельник осмотр частей самолета проходит в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Самолет польского президента Качинского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качинский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

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