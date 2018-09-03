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понедельник, 3 сентября, 2018, 8:56 События
Сегодня на Яворовском полигоне стартуют масштабные военные учения Rapid Trident-2018

На Львовщине в понедельник, 3 сентября, начнутся крупнейшие в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«В понедельник, 3 сентября 2018 года, на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старычи, Яворовский район, Львовская область) состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных Сил Украины и армейских подразделений иностранных государств», – говорится в сообщении.

 
военные ученияЯворивский полигонновости Украины
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