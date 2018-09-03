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понедельник, 3 сентября, 2018, 9:21 Политика
Сегодня должен решиться вопрос предоставления томоса для церкви в Украине, – Евстратий (Зоря)

1-3 сентября 2018 года в Стамбуле проходит Архиерейский собор Константинопольской церкви.

Его главной темой является предоставление автокефалии Украинской православной церкви, передает «Еспресо.TV».

По словам пресс-секретаря Киевского патриархата Евстратия (Зори), собор продлится до 3 сентября, а вопрос Украины должен был рассматриваться вчера во второй половине дня.

Если во время обсуждения идею украинской автокефалии поддержит большинство иерархов, тогда для предоставления Киеву томоса не будет никаких процедурных препятствий. После этого в Украине будет создана единая поместная православная церковь.
томосновости Украиныновости политики
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2018-09-03 10:28 :13