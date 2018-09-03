Савченко отказалась от сделки со следствием, ей грозит пожизненное заключение

Надежда Савченко отказалась сотрудничать со следствием. Если бы нардеп пошла на сделку, ей бы грозило 4,5 года лишения свободы. Сейчас же, если вина Савченко будет доказана, ей могут дать от 5 лет до пожизненного.
Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщает телеканал NewsOne.
«Мне с подлыми уродами на сделку идти незачем», – заявила Савченко во время заседания Шевченковского райсуда Киева.
Если бы нардеп пошла на сделку, ей бы грозило четыре с половиной года лишения свободы. Сейчас же, если вина Савченко будет доказана, ей могут дать от пяти лет до пожизненного.
Ранее Апелляционный суд Киева отказался передавать Савченко на поруки и оставил ее под арестом до 7 сентября.
Савченко находится под арестом с 23 марта.
Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков «Л/ДНР», сговор с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Её целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.