РПЦ забрала Киевскую метрополию нечестно и неканонично, – тезисы доклада Вселенского патриарха

Вселенский патриарх не признает московской церковной юрисдикции над Украиной.

Об этом говорится в обнародованных архиепископом Черниговским и Нежинским, пресс-секретарем Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратием (Зарей) ключевых пунктах из речи Вселенского патриарха Варфоломея на Синакси, которые касаются украинского вопроса

Вот их перечень:

1. Перенос места пребывания митрополитов Киевских в начале XIV века в Москву произошел без благословения Матери Церкви Константинопольской и благочестивый украинский народ не раз делал шаги к устранению из-под власти Москвы.

2. Патриархат в Москве был провозглашен без включения в него Киевской Митрополии.

3. Письмо 1686 г. был предоставлено под давлением и через обстоятельства, и в нем говорилось лишь о предоставлении разрешения (употреблено английское слово «лицензия») Московскому патриарху заверять Киевского митрополита. Но этот митрополит должен был и в дальнейшем признавать Вселенского патриарха как своего главу и находиться в его юрисдикции, о чем должно свидетельствовать упоминание имени Вселенского патриарха за богослужением. Эти условия не были соблюдены.

4. Никаких других документов, которые бы свидетельствовали о «полной передаче» Киевской Митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, не известно.

5. Канон 1 Вселенского собора обязывает Патриархов не распространять свои права за пределы своей юрисдикции.

6. Вселенский патриархат терпеливо относился к нарушению его прав, но это не означает согласие с таким нарушением или что оно стало законным делом.

7. Всем известны церковные проблемы в Украине и Российская церковь одна несет ответственность за них. А потому, как причина проблем, она не может быть тем, кто их решит.

8. Вопрос также требует действий Вселенского патриарха еще и потому, что к нему с просьбой об этом обращалась и власть Украины, и (дословно) «Патриарх» Филарет Киевский.

Относительно всего комплекса украинских вопросов на просьбу Церкви был подготовлен доклад на более 90 страниц, который будет заслушан.

9. Также бесспорной является каноническая привилегия Вселенского патриарха на рассмотрение апелляций к нему от епископов и клира и верующих других Поместных церквей, если они не могут получить каноническую защиту своих прав в собственной Церкви. На эту тему также есть доклад.

Также Евстратий (Зоря) добавляет текст доклада с публикацией на английском языке на сайте УПЦ в США (Константинопольского Патриархата).

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