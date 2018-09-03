Россия угрожает экологической катастрофой в Крыму в случае продолжения блокирования воды с Украины

Российская оккупационная власть Крыма пытается использовать последствия экологической катастрофы на севере Крыма как аргумент в пользу возобновления подачи воды из Днепра.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook.

«Началось осторожное зондирование возможности возобновления подачи днепровской воды во временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Теперь в качестве аргументов, призванных разжалобить официальную власть Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванной ядовитыми выбросами завода «Крымский титан», – сообщил Чубаров.

Он пояснил, что по утверждению российских оккупантов, нехватка воды для заполнения отстойников, мол, привела к чрезмерной концентрации кислоты, что стало причиной отравления окрестностей.

«Не вдаваясь в обсуждение российской позиции, заметим, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравлению вокруг завода «Крымский титан» является деокупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода», – заявил Чубаров.

Чубаров подчеркнул, что настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, стремление любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой водохранилища Крыма.

«Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим», – подчеркнул он.

Напомним, после аннексии Крыма Украина прекратила подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

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