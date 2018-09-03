Путина поймали на лжи – его выдало «дурацкое» выражение лица

В сети высмеяли выражение лица президента России Владимира Путина в момент, когда он обещает не продавать историческое здание Петербургского университета, мол, что это «маловероятно и вообще невозможно при мне».
Соответствующий снимок показал журналист Дмитрий Смирнов, пишет Обозреватель.
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий сразу же заметил, что то же самое было в 2005-м году, когда Путин рассказывал о пенсионной реформе, говоря те же слова: «маловероятно и вообще невозможно при мне». Однако, в России пенсионную реформу таки введут, хоть 92% россиян выступают против предложенной властями РФ реформы.
«Дурацкое выражение лица Путина заслуживает отдельного внимания», – подытожил Голобуцкий.