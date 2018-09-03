Президент зарегистрировал изменения к Конституции относительно курса в ЕС и НАТО и флота РФ в Крыму

Сегодня Президент Украины зарегистрировал изменения к Конституции Украины относительно закрепления в ней европейского и евроатлантического направления развития государства.

Об этом сегодня во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп, которое транслирует телеканал ZIK, сообщила представитель Президента Украины в ВРУ Ирина Луценко.

Представитель Президента Украины в ВРУ проинформировала, что будут внесены изменения в ст. 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность ВРУ, Президента Украины, а также КМУ относительно закрепления евроатлантического направления. По ее словам, будут внесены изменения в преамбулу Конституции. Ирина Луценко отметила, что Президент предлагает изъять положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

«Подразумевается пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова», – подчеркнула Ирина Луценко.

Представитель Президента в ВРУ отметила, что Петр Порошенко просит все фракции Рады поддержать его обращение к Киевскому городскому совету, чтобы переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в честь сенатора Джона Маккейна.

Ирина Луценко подчеркнула, что Президент призывает решить вопрос обновления ЦИК, чтобы не дать оснований подвергнуть сомнению будущие президентские выборы и выборы в ВРУ, а также ускорить решение вопроса относительно снятия депутатской неприкосновенности.

Ирина Луценко сообщила, что сегодня Президентом будут зарегистрированы изменения в устав ВСУ относительно установления нового приветствия «Слава Украине – Героям слава!».

Как сообщали ранее, Президент Петр Порошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения к Конституции Украины в части закрепления в Основном законе стратегических целей Украинского государства – обретения членства Украины в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе.

Напомним, открытие девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва состоится 4 сентября 2018 года в 10 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Восьмую сессию ВРУ восьмого созыва председатель ВРУ Андрей Парубий закрыл в июле.

Закрывая восьмую сессию ВРУ, спикер заявил, что первым вопросом девятой сессии Верховной Рады восьмого созыва должен стать вопрос относительно обновления ЦИК.

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