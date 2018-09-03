Президент – председателям фракций относительно изменений к Конституции: Любой другой формат неэффективен

Президент Украины Петр Порошенко призвал лидеров парламентских фракций как можно быстрее рассмотреть предложенный им проект изменений в Конституцию о закреплении в ней европейского и евроатлантического направления развития государства.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня во время встречи с руководителями парламентских фракций, которую транслирует телеканал ZIK. На ней обсуждались изменения в Конституцию Украины.

Президент напомнил, что во время военного парада в День Независимости он подчеркивал, что внесет проект изменений к Конституции, которые закрепляют необратимости цивилизационного выбора украинского народа – движения в ЕС и НАТО. Глава государства рассказал, что проект предусматривает изменения преамбулы, трех статей, в частности, ст. 85, 102, 118, и до переходных положений.

«В переходных положениях мы четко фиксируем, что изымаем норму, на основании которой в Украине находился Черноморский флот. Конституционных оснований для этого после принятия конституционных изменений не будет», – заявил Петр Порошенко.

Глава государства обратился с просьбой, чтобы соответствующие проекты были как можно быстрее рассмотрены, включены в повестку дня и направлены в КСУ «для того, чтобы сделать те движения, те изменения, которые произошли после Революции Достоинства необратимыми, чтобы не допустить реванша».

Президент Украины подчеркнул, что любой другой формат документа, который не имеет юридических обязательств, является неэффективным.

«У меня вообще после соответствующих событий с российской агрессией, слово «меморандум», включая Будапештским, несколько раздражает, поскольку документ с таким названием, как памятная записка, не носит обязывающего характера. Тем более в отношении событий или ситуации, когда речь идет про суверенитет, территориальную целостность, независимость или направление развития», – заявил Петр Порошенко.

Глава государства добавил, что на сегодня более 70% украинцев поддерживают европейскую интеграцию, более половины – интеграцию в НАТО.

Петр Порошенко проинформировал, что проект изменений к Основному закону был составлен с участием ведущих юристов-конституционалистов.

Напомним, как заявила во время заседания Согласительного совета представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, сегодня Президент Украины зарегистрировал изменения к Конституции Украины относительно закрепления в ней европейского и евроатлантического направления развития государства.

Во время Согласительного совета лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила подписать меморандум о неизменности курса европейского и евроатлантического выбора Украины и восстановления территориальной целостности Украины.

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