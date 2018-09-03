Посол в ФРГ: Меркель должна сама увидеть, что в части Украины идет война, а другая – проводит реформы

Во время будущего визита в Украину, запланированного на ноябрь, канцлер Германии Ангела Меркель должна собственными глазами увидеть, что Украина де-факто в состоянии войны и временно потеряла территории на востоке и Крым.

Об этом в интервью «Громадскому» сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«В этот раз Меркель должна собственными глазами увидеть, что Украина де-факто в состоянии войны и временно потеряла территории на востоке и Крым. Но есть другое лицо Украины – цветущей, той, что смогла укрепиться. Кстати, и благодаря Минским договоренностям, перемирию. Украины, которая развивается экономически, и выиграет от этого, как выигрывает и немецкая экономика», – отметил Мельник.

Главной темой предстоящего визита будут отношения Германии с Украиной. Кроме того, будут обсуждать Минские переговоры и Нормандский формат.

«Мы планируем, что в центре визита будет не столько Минск и Нормандский формат, который лично канцлер ведет уже длительное время, а отношения Германии с Украиной. А они не всегда оказываются в центре внимания. Ведь Минск – это как крест, который канцлер несет, который она никогда не бросит, в этом мы стопроцентно уверены», – рассказал Мельник.

Как известно, за последние три с половиной года Порошенко 12 раз был в Германии, канцлер в последний раз была в Украине накануне Минских договоренностей, то есть в феврале 2015 года. А последний ее официальный визит в Киев состоялся 4 года назад, в августе 2014 года.

По словам посла, предстоящий визит канцлера – это, прежде всего, знак солидарности и поддержки государства, народа, а также признание того, что Украина сделала за последние четыре года после Майдана.

Он также рассказал, что Меркель важно пообщаться с немецким бизнесом в Украине, «увидеть Украину, благодарную за то, что Германия делала для нас». В частности, речь идет о лечении раненых на Донбассе военных – это 116 украинцев, которые до сих пор проходят реабилитацию в Германии.

«Надеюсь, что она увидится с теми, кого мы в Германии встречали, когда их на носилках выносили из самолета, а домой они возвращались иногда и без костылей», – добавил посол.

Он также выразил надежду, что это будет не однодневный визит.

«Меркель сможет увидеть Украину, где есть немецкое меньшинство. Это около 32 тысяч этнических немцев. Пусть небольшое, но за последние 2 года мы создали отдельную межправительственную комиссию, которая занимается вопросами этого меньшинства. В конце концов, она увидит, что немецкий язык является чем-то особенным. Украина на 5 месте в мире по количеству тех, кто изучает немецкий язык. И если канцлер это увидит, – а мы работаем, чтобы это был не однодневный визит – у ней будет определенное чувство удовлетворения, что усилия, приложенные ею, правительством и немецким обществом небесполезны. А Украина за это время стала интереснее, крепче, самовувереннее, страной, с которой хочется иметь дело», – резюмировал Мельник.

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