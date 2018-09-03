Порошенко планирует в сентябре выступить с посланием к Верховной Раде

Когда президент выступит в парламенте, пока не известно Президент Петр Порошенко планирует в сентябре обратиться к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом Порошенко заявил 3 сентября на встрече с руководителями фракций и групп парламента, сообщает «Главком».

«Я планирую сделать свое ежегодное обращение в сентябре. Мы с Андреем Владимировичем (председателем ВР Андреем Парубием, – ред.) поговорим про наиболее приемлемые даты для этого обращения», – сказал Порошенко.

Как известно, в понедельник, 3 сентября, Порошенко созвал встречу с руководителями фракций и групп Верховной Рады, на котором обсуждался вопрос внесения изменений в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал главные задачи и планы работы парламента на осень.

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