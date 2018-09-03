Порошенко на прощании с сенатором: Маккейн является героем Украины

Попрощаться с Джоном Маккейном семья сенатора пригласила немало действующих и бывших лидеров из за-границы. В составе украинской делегации на прощальной церемонии в Национальном соборе в Вашингтоне присутствовали президент Украины Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Об этом говорится в репортаже "Голоса Украины".

После церемонии Порошенко отметил, что сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты истории Украины.

«Мы все запомнили его на Майдане во время Революции достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы высказать абсолютно необходимые тогда слова поддержки, что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинцами. И когда надо было консолидировать мир во время Мюнхенского форума по безопасности – он был лидером и помогал нам», – сказал Петр Порошенко.

Порошенко также вспомнил одну из последних встреч с сенатором, когда они вместе решили посетить украинских морских пехотинцев, которые держали оборону в районе Широкиного.

«За 10 километров до подъезда к месту, Служба безопасности мне сообщила, что начался артиллерийский обстрел места, к которому мы ехали. И я сказал сенатору, что я, как президент и верховный главнокомандующий, должен быть там, но безопасность сенатора и американцев – очень беспокоятся и просят, чтобы он не ехал. И я навсегда, на всю жизнь запомнил его слова: «В самые трудные и в самые опасные времена вашей истории, господин президент, я с вами», – отметил президент Украины.

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