Порошенко: 1 миллион 290 тысяч украинцев уже воспользовались безвизом

За время действия безвизового режима с Евросоюзом им воспользовались 1 миллион 290 тысяч украинцев.
Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Twitter.
«От начала действия безвиза страны ЕС посетили уже 1 миллион 290 тысяч наших граждан. Это – очевидный пример того, что безвизовый режим с ЕС успешно работает», – считает глава государства.
От начала действия безвиза страны ЕС посетили уже 1 миллион 290 тысяч наших граждан. Это – очевидный примеры того, что безвизовый режим с ЕС успешно работает.— Петр Порошенко (@poroshenko) 3 сентября 2018 г.
Рейс из Киева до Берлина, который запустил сегодня @Ryanair - один из 12 маршрутов, которые будет осуществлять авиакомпания#Безвіз pic.twitter.com/PWf8bcwnkp
В Госпогранслужбе отметили, что только за летний период 2018 года в пунктах пропуска пограничники оформили свыше 760 тысяч наших соотечественников, которые путешествовали в страны ЕС с биометрическими паспортами без визы.
А это почти 60% от общего количества граждан Украины, которые воспользовались таким правом за весь период действия безвиза.
Стремительному росту вышеупомянутых показателей, по словам ГНСУ, поспособствовал туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять.
В среднем за сутки от 9 тысяч до 12 тысяч человек пересекали границу по упрощенной системе.