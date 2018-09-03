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понедельник, 3 сентября, 2018, 18:09 Политика
Порошенко: 1 миллион 290 тысяч украинцев уже воспользовались безвизом

За время действия безвизового режима с Евросоюзом им воспользовались 1 миллион 290 тысяч украинцев.

Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Twitter.

«От начала действия безвиза страны ЕС посетили уже 1 миллион 290 тысяч наших граждан. Это – очевидный пример того, что безвизовый режим с ЕС успешно работает», – считает глава государства.

 

В Госпогранслужбе отметили, что только за летний период 2018 года в пунктах пропуска пограничники оформили свыше 760 тысяч наших соотечественников, которые путешествовали в страны ЕС с биометрическими паспортами без визы.

А это почти 60% от общего количества граждан Украины, которые воспользовались таким правом за весь период действия безвиза.

Стремительному росту вышеупомянутых показателей, по словам ГНСУ, поспособствовал туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять.

В среднем за сутки от 9 тысяч до 12 тысяч человек пересекали границу по упрощенной системе.
Петр Порошенкобезвизновости Украиныновости политики
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2018-09-03 18:44 :52