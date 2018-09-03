Полиция расследует задержание и захват украинского судна пограничниками РФ

Полиция открыла уголовные производства по фактам захвата украинского маломерного рыбопромыслового судна и незаконного задержания четырех граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в АР Крым и г. Севастополе.

«К ГУНП в АР Крым и г. Севастополе поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления ГНС Украины о задержании 28.08.2018 года представителями «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна «ЯОД 2105» и членов его команды», – говорится в сообщении.

Четверо украинских рыбаков удерживаются на погранзаставе Севастополя.

По данным фактам начато два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, которые имеют значение для уголовных производств.

Как сообщалось ранее, ФСБ России задержали в Азовском море украинское судно.

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